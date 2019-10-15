شكرا لقرائتكم خبر عن منح واشنطن حق فرض رسوم على سلع أوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجازت منظمة التجارة العالمية رسمياً للولايات المتحدة أمس الإثنين فرض رسوم على سلع للاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، بعد قرار المنظمة بشأن دعم تتلقاه إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.

وسمح جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة، لواشنطن باتخاذ إجراءات مضادة بحق الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة لطائرات إيرباص. (رويترز)

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