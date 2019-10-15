خسائر حادة للأسهم والليرة التركية مع مخاوف العقوبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي أمس الاثنين، رغم محاولات حماية العملة، كما أن أسواق الأسهم تعرضت إلى خسائر بنحو 5%.

وتأتي الخسائر في قيمة العملة المحلية لتركيا وسط مخاوف متزايدة بأن تؤدي الإجراءات العقابية من قبل الولايات المتحدة إلى ضربة جديدة للاقتصاد التركي.

وهدد الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع «تويتر» أمس بأن هناك عقوبات محتملة تنتظر تركيا.

وجاء هبوط العملة على الرغم من جهود المصارف الحكومية في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط لحماية العملة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية نشرته أمس نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، فإن المصارف التركية تقوم ببيع الدولارات من أجل دعم الليرة، وكانت البنوك الحكومية قامت ببيع ما يعادل على الأقل 3.5 مليار دولار لدعم العملة الأسبوع الماضي.

وهبطت العملة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار الأمريكي لتصعد الورقة الخضراء إلى 5.9331 ليرة، ويقترب الدولار من كسر حاجز 6 ليرات وهو مستوى لم يسبق رؤيته منذ أواخر شهر مايو/‏آيار الماضي.

وخلال تلك الفترة، تراجع مؤشر «بي.آي.إس.تي 100» للأسهم التركية بنحو 4.8% أو ما يعادل 4710 نقطة ليهبط إلى 94317 نقطة، كما انخفض مؤشر «بي.آي.إس.تي 30» بنسبة 3.7% إلى 117140.2 نقطة فاقداً 5784.5 نقطة.

وعلى جانب آخر، فإن العوائد على سندات الحكومة التركية لآجل عامين قفزت بنحو 66 نقطة أساس.

وتوقعت بلومبيرج الأحد أن يكون هذا الأسبوع الأسوأ لليرة التركية منذ مارس آذار الماضي. (وكالات)