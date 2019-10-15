الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يلجأ إلى منظمة التجارة ضد كولومبيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، عن نيتها الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية؛ للاعتراض على رسوم جمركية لمكافحة إغراق السوق، فرضتها كولومبيا على البطاطا المقلية المجلدة المستوردة من بلجيكا وألمانيا وهولندا.
وقالت سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة خلال مؤتمر صحفي «طلبت اليوم... إطلاق مسار؛ لفضّ النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حقّ كولومبيا في أقرب وقت ممكن».
وقد اعتبرت أن التدابير التي أعلنتها بوغوتا في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2018 «غير مبررة إطلاقاً، وتضرّ بالشركات الأوروبية».
وذكّرت بالمساعي المتعددة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي؛ للتوصّل إلى اتفاق مع الحكومة الكولومبية، «لكن كلّ الجهود باءت بالفشل».
وأشادت الجمعية البلجيكية لاختصاصيي القطاع «بلغاكوم» بتصريحات المفوضة الأوروبية، منوهة إلى الدعم الذي تقدّمه هذه الأخيرة منذ اندلاع هذا النزاع التجاري. (أ ف ب)

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