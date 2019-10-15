صعود أرباح سيتى جروب 6% بفضل ارتفاع أنشطة الاستثمار المصرفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيتى جروب عن زيادة 6 % فى أرباح الربع الثالث اليوم الثلاثاء، مدفوعة بنمو أنشطته للاستثمار المصرفى وانخفاض الضرائب.
وزاد صافى الربح العائد للبنك إلى 4.91 مليار دولار أو 2.07 دولار للسهم مقارنة مع 4.62 مليار دولار أو 1.73 دولار للسهم قبل عام.
وباستبعاد الأثر الناجم عن الاستفادة من خفض ضريبي، ربح البنك 1.97 دولار للسهم.
وزاد إجمالى الإيرادات نحو1% إلى 18.57 مليار دولار.
كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 1.95 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 18.55 مليار دولار وفقا لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.
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