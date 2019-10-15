شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها بدعم تصريحات إيجابية عن الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى فى أربع جلسات ،يأتي هذا الارتفاع فى ظل تحسن معنويات المستثمرين ،عقب تصريحات إيجابية جددت آمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل غموض الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء على وشك تحقيق رابع مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التجزئة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.3% ، مع صعود واسع لمعظم أسهم شركات القطاع.

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قال مفاوض الاتحاد الأوروبي "ميشيل بارنييه" للصحفيين فى لوكسمبورغ صباح يوم الثلاثاء إنه عقب المناقشات التي دارت خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

تأتي تلك التصريحات فى الوقت الذي تكثف فيه حكومة "بوريس جونسون" المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل حل الخلافات المتعلقة بالاتفاق ،وذلك قبل اجتماع حاسم لقادة أوروبا يومي الخميس والجمعة المقبلين ،والذي من المحتمل أن يقرر مصير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.15% ،فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4 %.

فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب ارتفاع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،وتأثير ذلك السلبي على أسهم شركات التصدير.