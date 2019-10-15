شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على طلب الأصول الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على نشاط ملحوظ للطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، مع استمرار قلق المستثمرين إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وترقب محادثات هامة حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى 1,498.40$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,492.91$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,488.78$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.3% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين الحاجة إلى المزيد من المحادثات قبل التوقيع على اتفاق تجاري جزئي.

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ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الحكومة الصينية ترغب فى المزيد من المحادثات حول صفقة المرحلة الأولى من اتفاق الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" قبل موافقة الرئيس الصيني " شي جين بينغ" على التوقيع عليه.

وكانت الولايات المتحدة قد حددت يوم الجمعة المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وعلقت زيادة التعريفة الجمركية التي كانت مقررة هذا الأسبوع على السلع الصينية.

من ناحية أخرى،يتابع المستثمرين عن كثب المفاوضات المكثفة بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق حول الانفصال البريطاني ،قبل انطلاق قمة زعماء أوروبا فى بروكسيل يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 921.71 طن متري.