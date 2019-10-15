شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أدي استمرار صدور بيانات ضعيفة فى بكين ، إلى تجدد مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد مستورد للنفط فى العالم" وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.43$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.47$، وسجل أعلى مستوي عند 53.61$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 58.02$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.22$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.28$.

على صعيد تعاملات الأمس فقد الخام الأمريكي أكثر من 2.3% ،ونزلت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ،فى أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل غموض الاتفاق التجاري المبدئي بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب بيانات اقتصادية ضعيفة فى بكين.

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فى الصين ذكر مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت فى أيلول/سبتمبر ،بأسرع وتيرة فى أكثر من ثلاث سنوات ، فى أحدث مؤشرات تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

وأظهرت بيانات الأمس مزيدا من الانكماش فى الصادرات والواردات الصينية فى أيلول/سبتمبر ،فى أثر مباشر للحرب التجارية الشراسة التي تخوضها البلاد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودفع تباطؤ الاقتصاد العالمي وركود الأنشطة الصناعية العالمية ،كبرى المؤسسات الدولية إلى خفض توقعات الطلب على النفط خلال هذا العام.