شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع ونسبة الهيمنة تهبط لأدنى مستوى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، مع استمرار الضغوط السلبية على العملة الرائدة فى السوق ،وهبوط نسبة الهيمنة على التداولات لأدنى مستوى فى شهرين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 91$ بما يعادل نسبة 1.1% إلى 8,262$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,353$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,420$.

حققت أسعار العملة المشفرة"البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، مع محاولات التمسك بالتداول أعلى مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء أكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 225 مليار$ ،مع تراجع أسعار البتكوين ومعظم أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

لا تزال أسعار البتكوين تواجه ضغوطا سلبية ، خاصة بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt ،وتجدد مخاوف تضيق القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق رقمية فى العالم.

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من شركة Bitwise.

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وقد يكون هذا القرار تمهيدا لرفض باقي طلبات الصناديق المقدمة من شركات أخرى ، وكانت هناك آمال كبيرة منعقدة للموافقة على هذا النوع من الصناديق من أجل زيادة الاهتمام بالاستثمار فى تلك الفئة من الأصول الجديدة.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى حدود 66% ، والتي تعد أدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، مع زيادة تحول تركيز المستثمرين إلى عملات رئيسية أخرى مثل الايثريوم والربيل.

من ناحية أخرى ،أوضح تقرير صادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ،وقال التقرير"لا ينبغي أن يبدأ أي مشروع تشفير حتى تتم معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية والإشرافية على نحو ملائم".

وزاد هذا التقرير من المتاعب التي يواجها مشروع فيسبوك الرقمي "ليبرا" ،والذي من المقرر ظهوره للنور رسميا فى النصف الأول من العام المقبل.

وقال الرئيس السابق لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC " كريستوفر جيانكارلو" أن ليبرا و آفاق العملات الرقمية للبنوك المركزية ،ستزيد من تدخلات المنظمين فى سوق التشفير".

وأضاف كريستوفر ،إذا وفرت الهيئات التنظيمية الوضوح ،فمن المحتمل أن تجتذب الجهات الفاعلة المؤسسية الكبيرة إلى السوق ،ولكن إذا كانت تلك الجهات تتطلع فقط إلى خنق المشروعات وخلق العقبات ،فقد يستغرق نمو قطاع التشفير وقتا أطول من المتوقع.