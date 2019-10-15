شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الرقمية الربيل بأكثر من 1% لتعكس ارتدادها من الأعلى لها في أربعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الربيل بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.004$ اليوم الثلاثاء لنشهد ارتدادها من الأعلى له لها منذ 20 من أيلول/سبتمبر ضمن عمليات تصحيحية عقب ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمائة في أولى جلسات هذا الأسبوع مستكملة مسيرات الأسبوعيان الماضيان في تحقيق المكاسب مع مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته شهادة مؤسسة موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرج أمام الكونجرس الأمريكي حيال العملة المشفرة ليبرا التي تعتزم شركة فيسبوك إطلاقها العام المقبل 2020.

وفي تمام الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 1.26% إلى مستويات 0.29375$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29786$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29369$، بينما حققت الأعلى لها في أربعة أسابيع عند 0.29933$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.74$ مليار.

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هذا ولا تزال الربيل تحقق مكاسب أسبوعية بنحو 6%، مستكملة مسيرات الأسبوعان الماضيان، بعد أن حققت الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 9%، كما لا تزال تعكس مكاسب شهرية بأكثر من 14% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، وأن فريق ألجريم سيضيف ستة مهندسين إلى صفوف ربيل، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن ربيل قد محي مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية محدودة عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.