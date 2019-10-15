شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا وعلى أعتاب الحديث المرتقب لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.34 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.34، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.28، بينما حقق الأعلى له عند 108.45.

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هذا وقد تابعنا عرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا عن كون الضغوط التضخمية في بلاده تحوم حول مستويات 0.5% وأن بنك اليابان سيواصل توسع قاعدته النقدية حتى يتجاوز التضخم بشكل مستقر هدف التضخم عند اثنان بالمائة، موضحاً أن المركزي الياباني سيحافظ على أسعار الفائدة قصيرة الآجل وطويلة الآجل عند مستويات منخفضة للغاية لفترة مطولة، مضيفاً على الأقل حتى ربيع عام 2020.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في تموز/يوليو الماضي، دون التوقعات عند 0.6%، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار التراجع عند 1.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس، متوافقة مع التوقعات، ومقابل ارتفاع 1.3% في تموز/يوليو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، كل من رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج والتي ستتحدث عن أنظمة الدفع الأمريكية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد تحت عنوان "خيار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي" في مؤتمر السياسة النقدية والمالية لعام 2019 في لندن.