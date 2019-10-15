شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والحديث المرتقب لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1033 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1027، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1035، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1022.

Advertisements

هذا وتترقب الأسواق عن ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو فرنسا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل نمو 0.5% في آب/أغسطس، وذلك قبل الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد لكل من ألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع الانكماش في ألمانيا والمنطقة ككل إلى 27.0 و26.7 مقابل 22.5 و22.4 على التوالي في أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، كل من رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج والتي ستتحدث عن أنظمة الدفع الأمريكية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد إلقاء رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد تحت عنوان "خيار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي" في مؤتمر السياسة النقدية والمالية لعام 2019 في لندن.