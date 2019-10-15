شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن استأنف ارتداد مؤشرات الدولار من الأعلى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ أواخر أيلول/سبتمبر وارتداد خام برنت للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له أيضا منذ نهاية الشهر الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.71% لتتداول عند مستويات 53.13$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.51$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.59$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.84% لتتداول عند 58.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 59.35$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 98.40 مقارنة بالافتتاحية عند 98.45.

هذا وقد تابعنا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد أمريكا، الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباين في الأداء مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 2.8% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخمية اتساع الانكماش إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.2%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لقناة سي-إن-بي-سي عن كون كل من أمريكا والصين أحرزوا "تقدماً كبيراً" الأسبوع الماضي في المفاوضات التجارية رفيعة المستوى التي عقدت الخميس والجمعة الماضيان في واشنطون، مضيفاً أنه يتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في قمة شيلي الشهر المقبل.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الجانبان الأمريكي والصيني اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها مطلع الشهر القادم، ويذكر أن المحادثات التجارية التي جرت بين الطرفين مؤخراً قد أسفرت عن اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" كجزء من اتفاقية تجارية موسعة مرجو. عن أن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار إلى 30% من 25% بحلول منتصف الشهر الجاري.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 712 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستويات قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط استفادت بشكل ملحوظ في الجمعة الماضي من انفجار ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطني الإيراني في منطقة قريبة من ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن حريق هائل في الناقلة النفطية الإيرانية وتسرب نفطي وأضرار بالغة في البحر الأحمر، بالإضافة لكونه جدد مخاوف الأسواق حيال التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.