شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة علة تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل موسع بعد تغيبها أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الصحة والرياضية مدعومة بتوصل واشنطون وبكين لاتفاق تجاري جزئي في نهاية الأسبوع الماضي، بينما شهدت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية استقرار إيجابي وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الثلاثاء.

هذا وقد تابعنا كشف البنك بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي أستأنف خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%، وذلك في أعقاب تثبيتها في الاجتماع السابق لذلك الاجتماع وعقب خفضها بواقع 25 نقطة أساس مرتان في وقت سابق من هذا العام.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون الضغوط التضخمية في بلاده تحوم حول مستويات 0.5% وأن البنك المركزي الياباني سيواصل توسع قاعدته النقدية حتى يتجاوز التضخم بشكل مستقر هدف التضخم عند اثنان بالمائة، موضحاً أن المركزي الياباني سيحافظ على أسعار الفائدة قصيرة الآجل وطويلة الآجل عند مستويات منخفضة للغاية لفترة مطولة، مضيفاً على الأقل حتى ربيع عام 2020.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباين في الأداء مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 2.8% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية اتساع الانكماش إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.2% في آب/ أغسطس.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.50% ليربح 23.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,619.24، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.72% ليربح هو الأخر 375.58 نقطة ويصل إلى المستوى 22,174.45.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليخسر 19.60 نقطة ويصل إلى المستوى 3,933.64، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.60% ليخسر هو الأخر 18.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,989.71.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.05% ليربح 12.78 نقطة ويصل إلى المستوى 26,534.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 3.42 نقطة ويصل إلى المستوى 2,070.82.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.23% ليربح 25.16 نقطة ويصل إلى المستوى 11,051.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 3.81 نقطة ويصل إلى المستوى 6,646.40.