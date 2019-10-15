شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5087 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 5065 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5070 نقطة، وفي ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ونتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة الهام عند 5170 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 5040 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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