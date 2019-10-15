شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يواجه مقاومة هامة -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والهام عند 2850 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 2930 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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