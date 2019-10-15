شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10404 نقطة، لينجح بذلك المؤشر في تجاوز مستوى مقاومته الهام عند 10300 نقطة، متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10300 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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