لليوم الثاني.. الدولار يرتفع مع انحسار الآمال في اتفاق تجارة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

ارتفع الدولار للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع انحسار التفاؤل حيال أحدث هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين لشراء العملة الأمريكية بعد موجة بيع الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة لليوم الثاني على التوالي بارتفاع 0.1% إلى 98.55 ويبعد بحوالي 1% عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 99.67 الذي بلغه في وقت سابق هذا الشهر.

كما دفع انحسار الآمال بشأن إبرام اتفاق تجارة العملة الصينية للتراجع.

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ونزل اليوان الصيني في الأسواق الخارجية، وذلك بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى في شهر، وجرى تداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.0787 مقابل الدولار مقارنة مع 7.0503 أمس الإثنين.

وبالرغم من أن مسحا شهريا أظهر أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر بأقل من المتوقع، أخفق اليورو في الحصول على دفعة من البيانات، إذ هبطت العملة الموحدة 0.2% عند 1.1007 دولار.

وقلص الجنيه الإسترليني بعضا من مكاسبه السابقة إذ يسابق المسؤولون الزمن للتوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية اليوم الثلاثاء.

وارتفع الإسترليني 0.3% عند 1.2646 دولار، متخلية عن جزء مكاسبه التي بلغت حوالي 0.7% في التعاملات المبكرة بلندن.