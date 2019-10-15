شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للأجانب بتملك 30% من أسهم "طيران أبوظبى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وافقت الجمعية العمومية لشركة "طيران أبوظبي"، على السماح للأجانب بتملك 30% من أسهم رأسمال الشركة.
وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن الجمعية وافقت على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساسي، والمتعلقة بالملكية، بحيث تكون جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز أن تزيد ملكية المساهمين من غير مواطني دولة الإمارات على 30 % من رأس المال.
وكان نص المادة قبل التعديل، يقر بأن جميع أسهم الشركة اسمية، وتقتصر على المتمتعين بجنسية دولة الإمارات.
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