شكرا لقرائتكم خبر عن 130 شركة من 24 دولة بمعرض المشاريع الصغيرة فى رأس الخيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد ما يزيد عن 130 شركة صغيرة ومتوسطة من 24 دولة، مشاركتها في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة، وتنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برعاية سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة. ويقام المعرض بمركز رأس الخيمة للمعارض، خلال الفترة من 14 ــ 16 نوفمبر ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية.
وأكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن حجم المشاركة الكبيرة من الشركات المحلية والدولية والذي يتزايد يوماً بعد يوم، يؤكد مكانة إمارة رأس الخيمة بوصفها باتت تمثل اليوم مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، بما توفره من مزايا وحوافز رائدة للمستثمرين من مختلف الدول.
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