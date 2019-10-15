شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر أرباح جولدمان جراء ضعف أنشطة التعهد بتغطية الاكتتاب والاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها الفصلية 27 % بفعل هبوط الرسوم من استشارات الصفقات وضعف أنشطة التععد بتغطية لاكتتاب.

ونزل صافى أرباح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 1.79 مليار دولار فى الربع المنتهى فى 30 سبتمبر من 2.45 مليار قبل عام.

ونزلت ربحية السهم إلى 4.79 دولار من 6.28 دولار قبل عام، ونزل إجمالى صافى الإيرادات 6% إلى 8.32 مليار دولار.

وكان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 4.81 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 8.31 مليار دولار وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.