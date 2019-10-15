شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 14068 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 16890 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5201 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.09% ليصل مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1390 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 464 نقطة.