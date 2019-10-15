شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح جيه.بى مورجان الفصلية بفضل أنشطة تداول السندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل بنك جيه.بى مورجان تشيس الأمريكى اليوم الثلاثاء زيادة 8.4% فى الأرباح الفصلية، بفضل زيادة الإيرادات من أنشطة تداول السندات ومكاسب من أنشطة الديون والتعهد بتغطية الأسهم.

وبلغ صافى ربح البنك فى الربع المنتهى فى 30 سبتمبر 9.08 مليار دولار، أو 2.68 دولار للسهم، مقابل 8.38 مليار دولار، أو 2.34 دولار للسهم.

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وبلغ متوسط توقعات المحللين لربح البنك 2.45 دولار للسهم، بحسب بيانات رفينيتيف.

وعادة ما تأتى النتائج المالية لجيه.بى كورجان إيذانا ببدء موسم إعلان النتائج الفصلية فى الولايات المتحدة، ويراقبها المستثمرون عن كثب لاستقاء مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تعلن بنوك جولدمان ساكس وويلز فارجو وسيتى جروب نتائجها المالية فى وقت لاحق اليوم.