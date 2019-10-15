شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيدا تبيع محفظة العقاقير بالشرق الأوسط وأفريقيا لاسينو السويسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تاكيدا فارماسوتيكال اليابانية اليوم الثلاثاء إنها ستبيع محفظة أدوية تُباع بوصفة طبية وأخرى تُباع بدونها فى الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة الأدوية السويسرية اسينو مقابل ما يزيد عن 200 مليون دولار.

وتأتى الصفقة التى قالت الشركة فى بيان إنها تتوقع إتمامها فى الربع المُنتهى فى مارس فيما تسعى أكبر شركة أدوية فى اليابان لخفض ديونها عقب شراء شركة شاير مقابل 59 مليار دولار.