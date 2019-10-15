شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة الهابطة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.6700 مبدئياً، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 0.6825.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6830

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط