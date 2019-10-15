شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية إضافية ليبتعد عن مستوى 59.60، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 56.00، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 59.60 لاستمرار الانخفاض المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط