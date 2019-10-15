شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 51.80، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 50.00، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 54.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.50 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط