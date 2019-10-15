شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب محاولة لكسر مستوى 17.60 لكنه يعود للتذبذب بين هذا الدعم والمقاومة 17.75، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد الاتجاه التالي بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.40 والمقاومة 17.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي