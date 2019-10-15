شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، ويستمر بالتذبذب بين المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1485.00 والمقاومة 1512.00، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع التذكر بأن كسر الدعم سيجبر السعر على الانخفاض مجدداً والتوجه نحو مناطق 1447.00 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيمكّن السعر من التعافي وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1555.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1475.00 والمقاومة 1515.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي