شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبدأ محاولات اختراق مستوى 1.2670، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار تأكيد الاختراق لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.2837 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 1.2500 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2520 والمقاومة 1.2720
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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