شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب فوق مقاومة القناة الهابطة، ويتجه مؤشر ستوكاستيك تدريجياً نحو مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1.0985، بانتظار التوجه نحو 1.1180 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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