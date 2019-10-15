شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يزيد من فرص استئناف الايجابية– تحليل -15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.6200 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد والمقترح سابقا, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد تجميعه لعزم إيجابي جديد وليدعونا ذلك لانتظار ملامسته قريبا للهدف المتمركز عند 2.6515 والذي بتجاوزه سيفتح الباب أمام استهدافه لمستويات جديدة قد تبدأ من 2.7040.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6180 و 2.6515

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد