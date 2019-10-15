الاقتصاد

سعر النحاس يزيد من فرص استئناف الايجابية– تحليل -15-10-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يزيد من فرص استئناف الايجابية– تحليل -15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتذبذب فوق مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 2.6200 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد والمقترح سابقا, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد تجميعه لعزم إيجابي جديد وليدعونا ذلك لانتظار ملامسته قريبا للهدف المتمركز عند 2.6515 والذي بتجاوزه سيفتح الباب أمام استهدافه لمستويات جديدة قد تبدأ من 2.7040.

 

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6180 و 2.6515

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يزيد من فرص استئناف الايجابية– تحليل -15-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا