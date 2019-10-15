شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يضغط على المتوسط المتحرك 55– تحليل - 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم أمس ضغط سلبي جديد على محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 880.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للتصحيح السلبي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

ثبات المقاومة الأولية المستقرة عند 915.00 تشكل العامل الرئيسي لتأكيد السيناريو الهابط لنبقى بانتظار انجذاب السعر قريبا نحو مستوى 845.00 ومن ثم لننتظر الإغلاق اليومي التالي لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط