شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون الحاجز- تحليل - 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي دون مستوى 119.65 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية أمام التداولات السلبية الرئيسية, ما سبق يؤكد احتجاز التداولات ضمن محاور القناة الهابطة لننتظر تجميعه لعزم سلبي جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات السلبية بدأ من 118.90 و 118.40 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.65 و 118.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يستقر دون الحاجز- تحليل - 15-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.