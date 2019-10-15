شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون الحاجز- تحليل - 15-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي دون مستوى 119.65 ليستمر ذلك بتشكيل مقاومة إضافية أمام التداولات السلبية الرئيسية, ما سبق يؤكد احتجاز التداولات ضمن محاور القناة الهابطة لننتظر تجميعه لعزم سلبي جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات السلبية بدأ من 118.90 و 118.40 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.65 و 118.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط