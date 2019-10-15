الاقتصاد

تراجع ثقة المستثمرين الألمان بأكثر من المتوقع فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مسح اليوم الثلاثاء بأن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر بأكثر مما توقع المحللون في ظل قلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون متجها نحو الركود.

وفي مسحه الشهري، قال معهد زد.إي.دبليو إن مؤشرا لثقة المستثمرين في الاقتصاد نزل إلى -22.8 نقطة في أكتوبر من -22.5 نقطة في الشهر السابق.

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وانخفض مؤشر ثان يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى -25.3 من -19.9 نقطة.

وخفضت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو، متوقعة زيادة بنسبة 0.5% هذا العام و1.1% في 2020.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها للنمو، والتي عادة ما تتبع تقديرات المعهد.

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