وزارة البترول: مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز فى منطقة شرق المتوسط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البترول، إن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط لما تملكه من موقع استراتيجى متميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متنوعة.

كما أكدت وزارة البترول، أن الإنجازات والإصلاحات التي تم تحقيقها خلال الخمس سنوات الماضية، جعلت مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً استثمارية مميزة.

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وأضافت الوزارة، أن صناعة البترول المصرية حققت أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.