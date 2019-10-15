شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز فى منطقة شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البترول، إن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط لما تملكه من موقع استراتيجى متميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متنوعة.
كما أكدت وزارة البترول، أن الإنجازات والإصلاحات التي تم تحقيقها خلال الخمس سنوات الماضية، جعلت مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً استثمارية مميزة.
وأضافت الوزارة، أن صناعة البترول المصرية حققت أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.
وأضافت الوزارة، أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف الحيوى لتكون مصر مركزاً إقليمياً ، وسوف تلعب دوراً مهماً فى تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية فى مجال الطاقة بوجه عام وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التى تربط الشرق بالغرب.
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