شكرا لقرائتكم خبر عن %37 نمو وظائف الضيافة عبر الإنترنت بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهر مؤشر مونستر للتوظيف أن الوظائف في قطاع الضيافة والسفر عبر الإنترنت سجلت نمواً في الإمارات بنسبة 37% مقارنة بالربع الثالث من 2018. ويأتي نمو الطلب على مختصي القطاع تمهيداً لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020.

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ومن المتوقع أن تستقبل الإمارات وبالتحديد دبي حوالي 25 مليون زائر بين شهريّ أكتوبر 2020 وأبريل 2021، حيث سيفتتح معرض إكسبو 2020، أبوابه أمام 200 جهة مشاركة من 192 دولة حول العالم.

واستعداداً لتدفق الزوار خلال الاحتفال الذي سيستمر ستة أشهر من الابتكار والإبداع، تم تعزيز مرافق الضيافة بما فيها الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتوقع، ما أدى إلى زيادة فرص العمل في هذا القطاع.

وقال كريش سيشادري، الرئيس التنفيذي لموقع مونستر الشبكي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط إن معرض إكسبو 2020 منصة لإظهار المهارات الاستثنائية للقوى العاملة في مجال الضيافة في الإمارات على المستوى العالمي.