شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم اليوم بمحلات الجزارة والكيلو يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 14-10-2019 فى محلات الجزارة القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف.

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واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.