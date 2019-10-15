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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الثلاثاء 15-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-10-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.19جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر اليورو 17.82 جنيه للشراء، و 17.99 جنيه للبيع.
أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.40 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
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