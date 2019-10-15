شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ووزير المالية، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ويشارك فى فعاليات رسمية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وطارق الخولى، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، وحسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، وعاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، وميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، وشريف جامع، مدير عام اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، وعمرو كمال، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.

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وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، وستعقد فعاليات الاجتماعات السنوية هذا العام فى واشنطن العاصمة الفترة من 14-20 أكتوبر 2019.