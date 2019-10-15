رئيس"إيجاس" مؤتمر موك يستقطب تحت مظلته كبريات الشركات المحلية والعالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محافظ الإسكندرية: 58% من الشركات العاملة بصناعة البترول والبتروكيماويات تتواجد داخل وحول المحافظة محافظ الإسكندرية: 58% من الشركات العاملة بصناعة البترول والبتروكيماويات تتواجد داخل وحول المحافظة رئيس موك 2019: شرق المتوسط احد اهم مناطق انتاج الغاز فى ضوء الاكتشافات المتحققة فى مصر مدير الهيدروكربونات القبرصية: إطلاق مؤتمر شرق المتوسط EMC بنيقوسيا إبريل 2020

أكد المهندس أسامة البقلى رئيس شركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، أن موك يسعى لحث قادة المستقبل وإلهامهم للنهوض بالصناعة وتطويرها بهدف التصدى للتحديات خاصة التى تواجه المتخصصين فى صناعة البترول والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذى يحظى به القطاع من الخبراء فى الصناعة ومن شركائه الاستراتيجيين .

وأشار المهندس أسامة البقلى، إلى أن الرؤية الحالية لقطاع البترول تهدف إلى تكوين مستقبل مثمر كعنصر هام من عناصر تنفيذ العمليات بشكل أمثل مع رفع مستوى كفاءة التميز التشغيلي.

وأضاف المهندس أسامة البقلى أن مؤتمر موك يستقطب تحت مظلته كبريات الشركات المحلية والعالمية وصناع القرار فى المنطقة وسيقدم فرصة مميزة للمشاركين لتبادل الخبرات واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً مع دراسة امكانيات تطبيقها فى كافة أوجه العمل بصناعة البترول والغاز.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، أن المحافظة تهتم بتهيئة المناخ اللازم لتوسع الاستثمارات البترولية فى المحافظة فى ظل تواجد حوالى 58% من الشركات العاملة بصناعة البترول والبتروكيماويات داخل وحول المحافظة، وكذلك دعم وتنفيذ المشروعات اللازمة لمشروع مصر القومى فى التحول لمركز إقليمى للطاقة ومنها تطوير ورفع كفاءة ميناء الأسكندرية . Advertisements وأشار محافظ الإسكندرية، خلال فعاليات موك 2019، إلى أن انعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط بالأسكندرية بالتبادل مع مدينة رافيينا الإيطالية يمثل أحد جسور ورسائل السلام والمحبة والتعاون التى تقدمها مصر للعالم وتعمل على تأصيلها كثقافة رئيسية بين الشعوب.