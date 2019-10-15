شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 19جنيها من المزرعة.. والبلدى 29 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15- 10 – 2019 فى الأسواق، حسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

Advertisements

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة بـ 19 - 20 جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 7-8 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 32 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها.