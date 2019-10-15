شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مصر أصبحت وجهة للاستثمار العالمى بعد إصلاحات الـ5 سنوات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البترول، أن الإنجازات والإصلاحات التي تم تحقيقها خلال الخمس سنوات الماضية، جعلت مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً استثمارية مميزة.

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وأضافت الوزارة، أن صناعة البترول المصرية حققت أعلى نسب مشاركة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%.

وجاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام المؤتمر والمعرض الدولى العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019) والذى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل بين ضفتى البحر المتوسط" بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية وبمشاركة أكثر من 350 شركة من 24 دولة لاستعراض أخر مستجدات صناعة البترول والغاز.