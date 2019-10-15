شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومجموعة أي اس ان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومجموعة أي اس ان.

وافادت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن هذه المُذكرة تعتبر خطوة تمهيدية لاستكشاف أُطر التعاون بين الأطراف الثلاثة، من خلال دراسة إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنوياً، يكون موقعه في روسيا بمنطقة آمور.

وبحسب البيان، تأتي هذه المذكرة في إطار استراتيجية (سابك) لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة، وتمكينها من تعزيز مركزها في الأسواق العالمية.

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وتستهدف سابك من الاتفاقية إنشاء وتشغيل مصنع للميثانول بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنوياً، علماً بأن مدة المذكرة ستكون 12 شهراً من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.

يُذكر أن أرباح "سابك" تراجعت بنسبة 68.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، لتأتي بذلك أسوأ من متوسط توقعات المحللين والذي كان يشير إلى تراجعها بحدود 50%.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة سابك في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.