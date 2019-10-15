شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط توقعات المحللين يشير إلى ارتفاع أرباح شركات الأسمنت 19% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: تشير توقعات المحللين لأرباح عدد من شركات الأسمنت المدرجة بالسوق السعودية إلى وصولها بالربع الثالث من العام الحالي إلى 541.4 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع تبلغ 1815% مقارنة بأرباحها في الربع المقابل من 2018 (28.3 مليون ريال)، وبنسبة ارتفاع 19% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الحالي (456.4 مليون ريال).

وحسب إحصائية قام بها موقع "أخبار اليوم" نجد أن متوسط التوقعات يشير إلى ارتفاع أرباح شركة أسمنت الجنوبية إلى 105.48 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 1864% مقارنة بالربع المقابل، من العام الماضي، حيث كانت أرباحها عند 5.37 مليون ريال.

كما تشير التوقعات إلى وصول أرباح شركة أسمنت السعودية إلى 104.14 مليون ريال بالربع الثالث من 2019 مقابل 75.41 مليون ريال بالربع الثالث من 2018، ومقابل 92.30 مليون ريال بالربع السابق وبنسبة نمو 13%.

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وتشير التوقعات إلى وصول أرباح أسمنت القصيم إلى 81.5 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 1334%، وأسمنت اليمامة إلى 60 مليون ريال وبنسبة ارتفاع 229%. وأسمنت ينبع إلى 53مليون ريال وبنسبة ارتفاع 229%،

وحسب الإحصائية يشير متوسط التوقعات إلى ارتفاع أرباح كل من أسمنت العربية، وأسمنت الجوف، أسمنت المدينة، أسمنت أم القرى، وأسمنت حائل، بينما يشير إلى تراجع أرباح أسمنت الشرقية.

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