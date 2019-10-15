شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة" تبيع حصتها في "هايبر أوبتيك" البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم باعت شركة مبادلة للاستثمار، حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة "هايبر أوبتيك" البريطانية للاتصالات، المتخصصة في إنتاج شبكات الألياف فائقة السرعة الخاصة بالمدن.

وأتمت شركة "كيه كيه آر أند كو" الأمريكية للاستثمار وإدارة الأصول، أمس الاستحواذ على حصة أغلبية في "هايبر أوبتيك"، من شركة "نيولايت بارتنرز إل بي" الأمريكية للاستثمار و"مبادلة"، إلا أنه لم يجرِ الإفصاح عن أي تفاصيل مالية تتعلق بصفقة الاستحواذ، بحسب صحيفة البيان.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة، أن "ثيبسا" الإسبانية للطاقة، التي تمتلك "مبادلة" حصة أغلبية فيها، وافقت على بيع حصتها التي تبلغ 42% في خط "ميدجاث" لأنابيب الغاز الطبيعي، الممتد من الجزائر إلى إسبانيا.

وستبيع "ثيبسا" حصتها في "ميدجاث" إلى كلٍ من شركة جاث ناتورال فنوسا "ناتورجي" الإسبانية للمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي "سوناطراك" الجزائرية للموارد النفطية، و"مبادلة".

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وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك "ناتورجي" حصة 40% في خط الأنابيب، بينما ستمتلك "سوناطراك" حصة 46%، فيما ستكون الحصة المتبقية من نصيب "مبادلة".

واعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة خلال مطلع يناير الماضي اجتماعه بمقر قصر الرئاسة بأبوظبي خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2019.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس من العام الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.