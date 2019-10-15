شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي يبدأ تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق دبي المالي عن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر، وذلك اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فبموجب هذه الإجراءات سيتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يتم إضافة علامة باللون الأصفر للشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة من 20% إلى أقل من 50%.

ويضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة نسبة 50% فأكثر من رأسمالها فور صدور الافصاح من الشركة.

Advertisements

وتبعاً لذلك، تم تقسيم شركات الخاسرة إلى فئتين وهما: الشركات التي تتراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20% إلى 50% من رأسمالها، والشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها.

ويتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

ويتوجب على الشركة المدرجة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد.