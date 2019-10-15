شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوراق المالية" الإماراتية تكشف عن مسودة تشريع لإدراج الأصول المشفرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الأوراق المالية الإماراتية عن مسودة تشريع لإصدار وإدراج الأصول المشفرة، بهدف تنظيم ترويجها وعرضها وتداولها في الدولة والأنشطة المالية ذات الصلة.

وجاء في المسودة انه عند ممارسة السلطة التقديرية هذا النظام فيجب عليها مراعاة حماية المستثمرين والجمهور فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالأصول المشفرة، ومنع الجريمة المالية والتطبيق السليم لقوانين الدولة لمنع الجرائم المالية.

ومن المسودة أيضاً التطبيق الصحيح لقوانين الدولة فيما يتعلق بالأدوات المالية (الأوراق المالية)، وكذلك التزامات الدولة الدولية وحماية سمعتها، وتشجيع الابتكار والمنافسة والوسائل البديلة لتمويل المؤسسات العاملة في الدولة، بحسب صحيفة البيان.

وبينت المسودة أن أحكام هذه اللائحة ستطبق على أي شخص يروج أو يعرض أو يصدر أصولاً مشفرة لأشخاص في الدولة أو يقوم بأي من هذه الأنشطة داخل الدولة، أو أي شخص يقوم بإجراءات خدمات الأصول المشفرة.

فيما لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأصول المشفرة الصادرة عن الحكومة أو الحكومات المحلية أو المؤسسات والهيئات الحكومية أو أي شركة مملوكة بالكامل، وأيضاً على العملات أو العملات الافتراضية، وكذلك الأوراق المالية التي يحتفظ بها في صورة غير مادية في نظام المقاصة أو التسوية من قبل أمين الحفظ، والأوراق المالية التي لا تصدر كأصول مشفرة ولكن تدار باستخدام طريقة حفظ السجلات الإلكترونية التي يسيطر عليها المصدر أو المسجل ما لم يكن مؤهلاً.

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وتأتي تلك المبادرات بعد أن أكدت الهيئة في تقرير سابق لها إطلاق رزمة مبادرات وإصدار حزمة من القرارات والأنظمة لتنفيذ النهوض بقطاع الأوراق المالية بالدولة إلى مصاف نظرائه في الأسواق المتقدمة.

واعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في مارس الماضي تعديل المواد القانونية الخاصة بنظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، واللتان تنظمان مواعيد وآليات التسوية في تداولات الأسواق المالية بالدولة.

وتلك الخطوة تأتي في إطار السعي لتطوير القطاع المالي وترقية الأسواق المحلية من ناشئة إلى متقدمة.

وكشف عبيد الزعابي، في وقت سابق عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أكثر من أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً"ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما أدى إلى المزيد من العمق في السوق.