شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستثمار السعودية تسلم 4 رخص لشركات روسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سلمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 4 رخص استثمارية لشركات روسية في عدة مجالات على هامش "المنتدى السعودي الروسي"، الذي تم أمس في الرياض بمناسبة زيارة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي إلى المملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد شملت تلك الرخص الاستثمارية رخصة لشركة كونتاكت السعودية للمقاولات في نشاط البناء والتطوير العقاري، وأخرى في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات لشركة بي جروب السعودية.

كما سلمت هيئة الاستثمار رخصة استثمارية للشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية في نشاط الاستشارات الإدارية، إضافة لرخصة لجيوبولسار م د م س للاستثمار في مجال الهندسة المعمارية.

Advertisements

وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الإثنين، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.