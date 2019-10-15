شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: تعاون السعودية وروسيا في الطاقة يحقق الاستقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الإثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي أن النملكة تقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي. وقال أيضاً إن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة، بحسب "العربية.نت".

من جانبه قال الرئيس الروسي إن الدولتين انجزتا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعوديةـ مضيفا أن روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم.

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وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الإثنين، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد استقبل الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض.