شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات تعاون لـ"غرفة الجيزة" مع "المشروعات الصغيرة" لتوفير فرص استثمارية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم غرفة الجيزة التجارية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب من أبناء محافظة الجيزة، معلنًة البدء فى إنشاء مركز تدريب دائم بمقر الغرفة لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، إن مجلس الإدارة وافق على توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مع بنك التعمير والإسكان، بهدف توفير المزيد من التيسيرات أمام الشباب الراغب فى إقامة مشروعاته الخاصة وتتولى الغرفة بموجب البروتوكولات تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات الشبابية.

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وأشار "ناصر"، إلى أن الغرفة بصدد تفعيل التعديل الذي أدخله الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والذي سمح لمجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات باستثمار ما نسبته 30% من احتياطاتها النقدية فى إقامة مشروعات استثمارية تنموية، مؤكداً أن الهدف الأساسي للغرف التجارية هو تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات لمنتسبيها من التجار وهو ما سترتكز عليه مشروعات الغرفة خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الغرفة البدء فى إجراءات إقامة مركز تدريب دائم بمقر الغرفة يتولى تنفيذ دورات تدريبية متتالية لشباب الخريجين الأبناء التجار من منتسبي الغرفة على فنون البيع والتسويق والابتكار بهدف تأهيلهم بشكل علمي على الاحتياجات الفعلية لسوق العملي، وقرر مجلس الإدارة مخاطبة عدد من الجامعات المصرية لترشيح مدربين معتمدين لإتمام تلك الدورات.